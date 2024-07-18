'Горит красиво': пограничники метко отработали по вражескому танку на Харьковском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российской оккупационной армии на фронте. Недавно бойцы ГПСУ сожгли вражеский танк.

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Технику путинских захватчиков уничтожили на Харьковском направлении. Об этом в Telegram сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники атаковали российский танк, когда он двигался по проселочной дороге. Вражескую технику сожгли с помощью нескольких FPV-дронов.

Кроме того, бойцы ГПСУ уничтожили сопровождавшую танк боевую машину пехоты оккупантов.

"Ой, как горит красиво", – пограничник комментирует точную работу по вражескому танку.

Напомним, министерство обороны России по меньшей мере вдвое уменьшает реальные потери своей армии на войне в Украине. Один из российских офицеров рассказал, что такая ситуация, в частности, в его бригаде – официально ликвидировано 6 тысяч оккупантов, а на самом деле 12 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральная служба государственной статистики РФ засекретила статистику о смертности своих граждан по внешним причинам. Сюда относятся и данные, по которым ранее сами россияне имели хоть какое-то представление об их потерях в войне против Украины.