"Горит красиво": пограничники метко отработали по вражескому танку на Харьковском направлении. Видео
Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российской оккупационной армии на фронте. Недавно бойцы ГПСУ сожгли вражеский танк.
Технику путинских захватчиков уничтожили на Харьковском направлении. Об этом в Telegram сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники атаковали российский танк, когда он двигался по проселочной дороге. Вражескую технику сожгли с помощью нескольких FPV-дронов.
Кроме того, бойцы ГПСУ уничтожили сопровождавшую танк боевую машину пехоты оккупантов.
"Ой, как горит красиво", – пограничник комментирует точную работу по вражескому танку.
Напомним, министерство обороны России по меньшей мере вдвое уменьшает реальные потери своей армии на войне в Украине. Один из российских офицеров рассказал, что такая ситуация, в частности, в его бригаде – официально ликвидировано 6 тысяч оккупантов, а на самом деле 12 тысяч.
Как сообщал OBOZ.UA, Федеральная служба государственной статистики РФ засекретила статистику о смертности своих граждан по внешним причинам. Сюда относятся и данные, по которым ранее сами россияне имели хоть какое-то представление об их потерях в войне против Украины.
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