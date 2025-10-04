'Город будет встречать жестко': в сети показали видео работы украинских снайперов в Купянске

Снайперское подразделение, которое действует в Купянске, заявляет о готовности максимально затруднять продвижение противника, используя местный рельеф и подготовленные маршруты отхода. В интервью командир группы рассказал о тренингах, сертификации и подтвержденных дистанциях поражения, а также о тактике прикрытия и эвакуации.

Видео с работой снайперов 10 армейского корпуса и интервью одного из бойцов обнародовали в Оперативном командовании "Север". На кадрах можно увидеть оборону города от россиян.

Командир снайперской группы, с позывным "Фиксик", рассказывает о собственной подготовке:

"Я прошел курс, получил сертификат и уже добросовестно мог убивать, уничтожать русню и за это получать свою зарплату".

Тактические особенности операций в городе, на которые обращают внимание воины, связаны с рельефом и застройкой:

"Есть многоэтажки и дома разные, которые находятся на высотах. Даже из одноэтажного дома обычного можно работать". Это, по мнению воина, дает снайперам преимущество при выборе позиций и ориентировании в городе.

Боец подчеркивает важность знания местности для выполнения задач и безопасности личного состава:

"Мы знаем все дороги, мы знаем, куда лучше будет нам зайти, чтобы нас не увидели. И мы знаем дороги для отхода. И нам не нужно уже искать дорогу для эвакуации раненого, в случае чего. Если что-то пойдет не по плану, уже подготовленные дороги будут, сказать точку водителю, и водитель подскочит и заберет".

Оценка угроз от россиян и последствия их встречи с подготовленной снайперской группой – без прикрас:

"Если они (россияне – ред.) скопились в нору из страха, то их ждет смерть. Мы можем их просто оттуда не выпускать. Придет какая-то группа и их зачистит". При этом боец отмечает стремление минимизировать потери своего подразделения:"И без потерь для нашего подразделения. Это самое главное, я считаю".

По словам военного, текущая обстановка в городе остается напряженной и колеблется ежедневно. Украинские бойцы продолжают сдерживать противника и выполняют боевые задачи по зачистке отдельных локаций в Купянске:

"Обстановка напряженная, она с каждым днем меняется то в лучшую сторону, то в худшую, но мы стараемся сдерживать противника, выбить его из Купянска. Также приходят нам боевые задачи на зачистки некоторых мест. Мы выполняем свою работу", – подытожил боец.

Напомним, украинские военные провели очередные учения. На этот раз это были тренировки снайперов, где "каждый винтик имеет значение". В них приняли участие бойцы122отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины и Силы территориальной обороны ВСУ.

Также ранее стало известно, что на Запорожском направлении снайперы 144 центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины оказались в эпицентре штурма врага. Они приняли близкий стрелковый бой, отбили наступление россиян и зачистили окопы от захватчиков, которые зашли на позицию украинских защитников.

