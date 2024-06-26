'Город, где остались только тени': военные показали, во что РФ превратила Часов Яр. Фото

Город Часов Яр Донецкой области полностью уничтожен страной-агрессором. В нем остались только тени.

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Об этом говорится в сообщении военнослужащих подразделения "Черный лебедь" 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Они показали, как сейчас выглядит этот город-призрак.

"Времена Яр, вечер 25 июня. Город – призрак. Город, где остались только тени", – подписали военные опубликованные фотографии.

На снимках, вероятно, снятых камерой украинского беспилотника, показан микрорайон "Канал". Он расположен в восточной части города.

Большое количество воронок, оставленное "прилетами" управляемых авиационных бомб окупантов, и бетонные конструкции уничтоженных зданий сразу бросаются в глаза.

Масштабные разрушения жилых многоэтажных домов, которые можно увидеть на фотографиях, связаны с активным использованием оккупантов.

Напомним, что оккупационная армия РФ усиливает темп своих наступательных операций в Донецкой области на фоне замедления темпа атак на севере Харьковщины. По данным Института изучения, так агрессор подтвердил, что его "наступление на Харьков" было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта. Аналитики предположили, что сейчас речь может идти о подготовке врагом летнего наступления, если он уже не начался.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сети показали, как выглядит сейчас Часов Яр, где до полномасштабной войны жило около 14 тыс. человек. Из-за постоянных жестоких российских бомбардировок населенный пункт превратился в очередной город-призрак.

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