"Город каждый день под обстрелами": в ВСУ рассказали, существует ли угроза наступления российских оккупантов на Херсон

На этом этапе войны сухопутное наступление войск РФ Херсону не угрожает. Украинские плацдармы на левобережье позволят сдерживать врага.

Видео дня

Впрочем, путинские армейцы каждый день обстреливают правый берег, в том числе и облцентр. О обстановке в эфире объединенного телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Херсону угрожают какие-то сухопутные штурмы. Да, к сожалению, Херсон ежедневно переживает по несколько обстрелов из российских РСЗО, но российское наступление ему не угрожает", – сказал военный.

В сводке Генерального штаба Украины сообщается, что 1 сентября на Приднепровском направлении произошли две попытки оккупантов захватить наши позиции. Действия врага были безуспешными.

Лыховий уточнил, что эти штурмы захватчики проводили без бронетехники, малыми группами на украинских плацдармах на левобережье. "Потерь позиций нашими войсками допущено не было. Противник отошел", – сказал спикер ОСГВ "Таврия".

Если брать во внимание активность россиян на других направлениях, особенно на Покровском, то в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" обстановку можно назвать более-менее спокойной.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 сентября российские захватчики с левого, временно оккупированного берега обстреляли поселок Киндийка под Херсоном. Минимум трое гражданских пострадали.

– Вечером 1 сентября войска Российской Федерации нанесли удар по гражданскому в Херсоне. На пожилого мужчину преступники сбросили взрывчатку с беспилотника. 79-летний житель получил ранения и попал в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!