Город, который еще недавно был полон жизни: аэроразведчики показали Дружковку с высоты птичьего полета. Видео

Российские террористы продолжают методично уничтожать украинские населенные пункты. В частности, в Донецкой области. На этот раз аэроразведчики опубликовали кадры города Дружковка.

Видео дня

Печальное видео с высоты птичьего полета показали в Нацполиции. Город, который еще недавно жил, почти уничтожен россиянами и окутан дымом.

"Дружковка сегодня: аэроразведчики бригады "Хищник" Патрульной полиции показали кадры с высоты. Город, который еще недавно жил, теперь окутан дымом. Горят квартиры в многоэтажках, а над улицами тянутся тысячи нитей оптоволокна" – говорится в подписи к видео.

Главные истории дня

Напомним, что Донецкая область ежедневно подвергается атакам врага с использованием различного вооружения. В среду, 15 июля, российские оккупанты нанесли удар по Краматорской общине. В результате вражеской атаки погибли два человека, по меньшей мере трое получили ранения.

В тот же день российские войска нанесли массированный авиаудар по Краматорску и поселку Беленкое в Донецкой области. В результате атаки погибли как минимум четыре человека, среди них 14-летний подросток, ещё 13 человек получили ранения. Оккупанты сознательно нанесли удар по жилым кварталам.

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