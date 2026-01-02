Город на грани: в ГПСУ показали кадры из Константиновки, которая страдает от вражеских обстрелов. Видео
Прифронтовой город Константиновка ежедневно находится под огнем российских оккупантов. Враг уничтожил жилые дома, выжег промзоны. Постоянные взрывы здесь уже давно стали фоном жизни. Но несмотря на постоянные "прилеты" и серьезные разрушения, Константиновка остается важной точкой на карте Донецкой области.
Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Пограничники показали на видео, как выглядит сейчас Константиновка с высоты птичьего полета.
По словам пограничников, с воздуха видно то, что уже не скроешь: российские террористы целенаправленно пытаются стереть город с лица земли.
"На этих кадрах зафиксировано реальное состояние города, который ежедневно находится под обстрелами российской артиллерии и авиации. В видео нет художественных украшений — только то, что видят камеры дронов: изуродованные жилые районы и промзоны, где взрывы уже давно стали частью фонового шума", – отметили в ГПСУ.
Но несмотря на все Константиновка держится, демонстрируя несокрушимость украинцев.
Город расположен на стратегически важном участке линии фронта, что делает его ключевым опорным пунктом для Вооруженных Сил Украины в Донецкой области.
Также через Константиновку проходят важные пути, и она остается пунктом эвакуации и поддержки для гражданского населения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны опровергли заявления россиян о контроле над частью Константиновки. Украинские военные продолжают удерживать оборону и уничтожать врага на подступах к городу.
