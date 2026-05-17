Город на Херсонщине попал в полную блокаду: люди массово погибали от голода

В оккупированных Алешках, что на Херсонщине, местные жители массово умирали от голода, холода и отсутствия медицинской помощи. Из-за постоянных обстрелов, минирования дорог и блокады города люди были вынуждены выживать в подвалах, ловить птиц и собирать дождевую воду.

О ситуации в городе стало известно из выпуска одного из украинских телепроектов. В видео местные и волонтеры рассказали, что зимой 2025 года в Олешках закончились продукты, а город фактически оказался в полной изоляции. Люди оставались без света, воды, связи, медикаментов и регулярных поставок пищи. Из-за холода и голодажители умирали прямо в своих квартирах и домах.

Глава городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что в городе накапливались тела умерших, которые часто не могли похоронить из-за отсутствия экспертиз и запрета оккупационных властей. По ее словам, морг не работал должным образом, а тела оставались в подвалах больницы или просто на улицах.

Волонтер Ксения Архипова поделилась, что горожане были вынуждены охотиться на фазанов и голубей, а муку продавали буквально стаканами. Люди топили снег, чтобы получить воду и жили в помещениях, где температура опускалась до нескольких градусов тепла.

По словам волонтеров, эвакуация оставалась крайне опасной из-за заминированных дорог, ударов дронов и постоянных обстрелов. Некоторые водители, которые пытались доставлять продукты или вывозить людей, погибли во время поездок.

Архипова также ведет список погибших жителей Олешек. По ее данным, в нем уже более 300 человек, которые умерли от голода, холода, обстрелов или подрывов на минах. Отдельно она заявила о более двух тысячах пропавших без вести после затопления города в 2023 году.

Жители города, по словам волонтеров, остаются фактически заблокированными между линиями фронта. Часть людей не может выехать из-за отсутствия документов, которые были потеряны во время наводнения или изъяты оккупантами.

Татьяна Гасаненко назвала ситуацию в Алешках гуманитарной катастрофой. Она отметила, что в город почти не поступают продукты, лекарства и гуманитарная помощь, а скорые и волонтерские машины регулярно подрываются на минах или попадают под атаки дронов.

Волонтеры и Офис омбудсмена Украины пытались организовать зеленый коридор для эвакуации людей. Однако волонтеры считают, что россияне не заинтересованы в вывозе гражданских из прифронтового города.

