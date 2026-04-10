'Это не кино, а реальность': оккупанты превратили Алешки на Херсонщине в город-призрак. Видео

Украинские военные показали, как сейчас выглядит город Олешки, что на Херсонщине. Защитники подчеркивают, что город фактически потерял свой привычный вид из-за разрушений, которые нанесли россияне.

Кадры с Херсонщины обнародовали бойцы 34-й бригады Морской Пехоты. На видео видно уничтоженные и изуродованные оккупантами здания и улицы города.

"В фильме "Интерстеллар" герой летит сквозь космос, чтобы спасти будущее человечества. Музыка Ханса Зимера передает неотвратимость и страх перед катастрофой. Но это – кино. Алешки – реальность. Город, который россияне превратили в призрак. И здесь уже никто не перепишет сценарий", – отметили в заметке военные.

