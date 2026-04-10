Любое передвижение по дорогам угрожает жизни: в ВСУ показали печальные кадры из истерзанной врагом Константиновки. Фото

Константиновка (Донецкая область) сейчас находится под постоянными обстрелами со стороны российской армии. Захватчики буквально стирают с лица земли этот прифронтовой город.

Здесь проживает небольшое количество гражданских, но любое передвижение по дорогам несет чрезвычайную опасность для жизни. Печальные кадры из истерзанной Константиновки показали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Оккупанты уничтожают Константиновку

Как отметили военные, из-за непрерывных российских атак, город оказался на грани выживания.

"Оккупанты уничтожают Константиновку. Дома выгорают, а каждый выезд на открытый участок – это риск стать мишенью для вражеских дронов. Любое передвижение по дорогам города сегодня угрожает жизни", – говорится в сообщении.

Захватчики ежедневно обстреливают жилые кварталы КАБами и артиллерией. А под атакой FPV-дронов оказывается любой движущийся объект.

Поврежденные дома и другие заброшенные здания напоминают апокалиптическую картину, однако в городе стойко держат оборону воины 24 механизированной бригады. Они сдерживают российские войска на восточных подступах, в Часовом Яру и, несмотря на непрерывное давление, не дают оккупантам продвинуться вглубь Константиновки.

Напомним, российское командование установило для себя дату захвата Константиновки Донецкой области – до 25 апреля. Однако украинские военные убеждены, что планы захватчиков не будут иметь успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, Константиновка в Донецкой области остается городом, за который не утихают бои. Здесь даже ротация наших защитников проводится в чрезвычайной опасности.

