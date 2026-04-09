Пустые улицы, разбитый бетон: Часов Яр превратился в город-призрак. Видео

Украинские пограничники показали, как сейчас выглядит Часов Яр, что в Донецкой области. Из-за оккупантов улицы города практически пустые, здания и дороги разбиты.

Кадры из уничтоженного оккупантами города обнародовали в Telegram-канале ГПСУ. На кадрах заметны разрушенные российскими ударами здания.

Проехав по городу на бронетехнике, пограничники показали Часов Яр. Улицы города пустые, бетонные дороги разбиты, а под колесами бронетехники остаются лужи и грязь.

"Город-призрак Часов Яр. Проезд пограничников на броне через уничтоженный город. Пустые улицы, разбитый бетон, грохот моторов бронетехники, грязь под колесами и никаких признаков жизни вокруг", – отметили пограничники.

