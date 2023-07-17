Города больше нет: в сети показали, как выглядит уничтоженная оккупантами Марьинка с высоты. Фото

Войска страны-агрессора России штурмуют Марьинку Донецкой области уже порядка 16 месяцев. В сети показали последствия жестоких атак врага на город.

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На фото, сделанных из дрона, видно, что от Марьинки ничего не осталось. Российские оккупанты разгромили вдребезги дома людей, инфраструктуру и весь населенный пункт (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все дома, объекты инфраструктуры, достопримечательности и сам город перевоплотились в сплошные руины. Вокруг разрушенных зданий – выжженная снарядами земля.

В то же время, защитники Украины уничтожают российских оккупантов на Марьинском направлении. Там продолжаются тяжелые бои – враг пытается идти в атаки, но несет потери.

Так, несколько ранее в сеть попали кадры уничтожения российской боевой машины пехоты.

А в начале июня бойцы из Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили одну из самых мощных за последние недели атак врага в Марьинке. Российские оккупанты осуществляли штурмовые действия с помощью десятков единиц военной техники и нескольких сотен единиц живой силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть попали фото из захваченного оккупантами Мариуполя. Россия оккупировала Мариуполь в конце мая 2022 года после длительной и изнурительной обороны города. Во время наступления Россия фактически сравняла город с землей, разрушив многие здания и сооружения.

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