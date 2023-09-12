Города почти не осталось: в сети показали, как сегодня выглядит Марьинка, через которую проходит линия фронта. Видео

Российские оккупационные войска, контролирующие часть Марьинки Донецкой области, продолжают штурмовать и беспощадно обстреливать то, что осталось от города. Он практически стерт с лица земли, местами от зданий остался один фундамент.

Видео дня

Это хорошо видно на свежих кадрах, снятых в Марьинке с помощью дрона. Ролик был обнародован в Telegram-канале "Курахово Селидово Покровск" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем видно, как в нескольких местах над когда-то цветущим городом поднимается дым от очередных прилетов.

Все, что сейчас можно увидеть в Марьинке, это многочисленные воронки от снарядов и руины зданий – местами о том, что там был дом, догадаться уже очень сложно, об этом напоминает только сожженный кирпич.

Напомним: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что в Марьинке сейчас не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях. Враг продолжает ежедневно обстреливать город и безуспешно атаковать нашу линию обороны.

По ее словам, захватить и взять контроль над Марьинкой россияне не могут, потому что наши военные "мощнее там стоят".

Как сообщал OBOZREVATEL, сети показали новое видео последствий штурма Марьинки российскими оккупантами. На кадрах, снятых с высоты, не видно ни одного уцелевшего дома.

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