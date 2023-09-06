'На Марьинском направлении продолжаются бои': в Минобороны объяснили, что кроется за этой фразой. Фото

Уже несколько месяцев на Марьинском направлении продолжаются бои. Однако это не просто слова. За ними стоит ежедневная героическая работа украинских военных.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, враг стер здания Марьинки с земли (чтобы посмотреть фото, доcкролльте до конца страницы).

"Там уже развалины и остатки фундаментов. Враг продолжает ежедневно обстреливать Марьинку и безуспешно атаковать нашу линию обороны. В Марьинке не менее горячо, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях", – добавила Маляр.

Также она сообщила, что в Марьинке армия РФ совершает одни из самых мощных штурмов. Однако взять под контроль населенный пункт не может.

"Ведь город защищают бойцы украинской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", – подчеркнула чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фото, сделанных из дрона, видно, что от Марьинки ничего не осталось. Российские оккупанты разгромили дотла дома людей, инфраструктуру и весь населенный пункт.

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