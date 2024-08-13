Горячая линия для военных: удастся ли создать реальный контроль над командирами и предотвратить превышение полномочий

В Украине планируют создать альтернативную горячую линию для военных, по которой они смогут сообщать о нарушении своих прав или неправомерных действиях со стороны командиров. Альтернативную – потому что существует официальная горячая линия Министерства обороны Украины. Может ли подобная инициатива расшатать во время войны субординацию и дисциплину в армии и, в конечном итоге, подорвать боеспособность войск, рассказывает OBOZ.UA.

Командиры могут попасть под новый прицел

О создании новой горячей линии объявил Сергей Козырь, член парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"Если командир издает неправомерные приказы, то он должен быть привлечен к ответственности. Мы с коллегами работаем над созданием механизма мониторинга и реагирования на такие случаи. Мы планируем создать горячую линию, куда военные смогут обращаться со своими проблемами, в частности, по поводу нарушений или неправомерных действий со стороны командиров. Это поможет нам лучше понимать суть тех или иных вопросов, которые могут нуждаться в законодательном вмешательстве", – сказал народный депутат.

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По его мнению, новая горячая линия поможет снизить риск злоупотреблений в армии и повысить уровень ответственности командиров.

"Если они будут знать, что за их поступками тщательно следят, то будут более ответственно относиться к исполнению своих обязанностей", – пояснил Сергей Козырь.

В военном ведомстве к инициативе по созданию новой горячей линии для военных относятся спокойно.

"Пока здесь нечего комментировать. Это пожелания одного из депутатов, тем более высказанные неофициально, в ходе интервью. Никакого законопроекта нет. А вообще непонятно, зачем это – существует наша прямая линия. Телефон, если что, 0-800-500-442", – говорят OBOZ.UA в пресс-службе Министерства обороны.

Вторая линия не помешает, но смотря какая

Но многие военные полагают, что дополнительная горячая линия не помешает: официальная, от Министерства обороны, перегружена, и дозвониться по ней порой достаточно проблематично.

"Бывает, сидишь и слушаешь по 10-15 минут монотонный механический голос в ожидании ответа оператора. Бросаешь трубку, перезваниваешь – опять то же самое. Я только через несколько дней дозвонился. И ответ потом ждал (он приходит письменно или на электронную почту) больше месяца", – рассказывает OBOZ.UA заместитель по вещевому обеспечению одного из вспомогательных подразделений 10-й ОГШБ "Эдельвейс" Вячеслав Коновалов.

Год назад он получил ранение, а когда в январе вернулся из госпиталя, выяснилось, что на него нет зимнего обмундирования. Это у зама по вещевому обеспечению!

"Я, как положено, написал рапорт – так, мол, и так. Но командир проигнорировал. Тогда я начал звонить на горячую линию. Хоть все было и долго, но надо признаться: официальный ответ имел силу волшебного пенделя. Все сразу выдали. В принципе, если будет еще одна горячая линия, это хорошо. Действующая линия для военных – от Кабмина. Но есть же у нас в Верховной Раде уполномоченный по правам человека – пусть сделают и парламентскую горячую линию. Разгрузят процесс обращений военных", – говорит Вячеслав Коновалов.

Но насколько официальной может стать альтернативная горячая линия, пока непонятно. Точнее даже сомнительно, что она будет официальной.

"Номер горячей линии военнослужащие смогут найти, в частности, на моей странице в соцсетях, а также на страницах общественного объединения "ВПО Украины", которое занимается переселенцами и оказывает помощь фронту", – говорит Сергей Козырь.

Так что довольно сомнительно, что обращения военных на такую горячую линию будут эффективными.

"Инициативы депутатов не имеют границ. У Безуглой, например, год, если не больше, на фейсбуке есть ее частная горячая линия", – рассказывает OBOZ.UA военный аналитик, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

На вопрос OBOZ.UA, не расшатают ли обращения на такие горячие линии дисциплину в войсках (все начнут жаловаться на командиров, минуя официальные инстанции), Евгений Дикий резонно ответил: "Ну линия Безуглой армию пока не разрушила. К счастью, это не так просто".