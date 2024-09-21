Горячее всего на Кураховском направлении: сколько боестолкновений уже произошло на передовой

Проходят 940 сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники дают достойный отпор захватчикам по всем направлениям. Враг несет значительные потери в личном составе и технике.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 20 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 190 боевых столкновений, 52 из них – на Кураховском направлении.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара, применив 5 ракет, 54 авиаудара с применением 67 КАБ, также задействовали 671 дрон-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении кафиры в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны отразили два штурма противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены одна ББМ, три ракетные системы залпового огня, 51 БПЛА и два автомобиля. Кроме того, повреждена одна единица специальной техники, восемь артиллерийских систем и два автомобиля оккупанта.

На Купянском направлении враг девятнадцать раз атаковал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз пытались продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернов и Заречного. Защитники Украины отразили 17 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Дружелюбовки.

На Сиверском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника вблизи Выимки. При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении оккупанты совершили шесть штурмовых действий в районах Часового Яра, Ивановского и Белой Горы. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз атаковали вблизи Дачного и Торецкого. В окрестностях Щербиновки до сих пор продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 32. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецкая, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидового и Новогродовки. Наши защитники отразили 30 вражеских атак, два боевых столкновения еще продолжаются.

Горячее сегодня в районе Новогродовки, где за сутки произошло девять боевых столкновений. Предыдущие потери агрессора составили 264 оккупанта убитыми и ранеными, также двумя пленными пополнен обменный фонд. Кроме того, уничтожены один танк, пять артиллерийских систем, девять единиц автомобильной, одна единица специальной и десять единиц мототехники. К тому же повреждены шесть единиц автомобильной техники и семь артиллерийских систем.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 52 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. 44 атаки отбиты, еще восемь – продолжается до сих пор.

На Времевском направлении при поддержке авиации сегодня агрессор 12 раз штурмовал передний край обороны в районах Угледара, Пречистовки и Богоявления. До сих пор продолжаются две вражеские атаки.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении три попытки врага захватить позиции наших воинов потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, только за прошедшие сутки Силы обороны Украины превратили в металлолом 214 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Во время боев обезвредили около 1340 захватчиков. Таким образом, всего на нашей земле ВСУ положили примерно 639 480 личного состава российских захватчиков.

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