Горячее всего на Кураховском направлении: в Генштабе рассказали, где штурмует враг, и озвучили его потери. Карта

Ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной, особенно на Кураховском направлении, где идут самые ожесточенные бои. За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 165 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 2 декабря 2024 года. За прошедшие сутки русские войска активно применяли авиацию и дроны-камикадзе.

Было совершено 18 авиаударов, в ходе которых агрессор сверг 25 управляемых авиабомб. Враг запустил 1635 дронов-камикадзе и совершил 5079 артиллерийских обстрелов, среди которых 145 с использованием реактивных систем залпового огня. Авиаудары пришлись на районы Северска, Петровки, Константиновки, Пантелеймоновки, Елизаветовки, Гродовки, Даченского, Шевченко, Новопустынки и Улаклы.

Силы обороны Украины эффективно сдерживают агрессора. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем районам сосредоточения вражеского личного состава и техники.

В Харьковской области враг совершил 10 штурмовых атак в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и на направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак, отбитых вблизи Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону у Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского, совершив 8 атак.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения в районе Временного Яра.

На Торецком направлении оккупанты провели 8 атак вблизи Торецкая и Щербиновки.

Самые ожесточенные бои наблюдаются на Кураховском направлении, где украинские защитники отразили 48 вражеских атак в районах Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки.

На Покровском направлении украинские воины остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Млечного.

В то же время на Времивском направлении враг совершил 24 наступательных действия в районах Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки, но также потерпел поражение.

В Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 16 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает применять артиллерию и авиацию для обстрелов приграничных районов с территории России.

За прошедшие сутки украинские силы нанесли врагу значительные потери. Ликвидировано 1790 оккупантов, уничтожено 9 танков, 28 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня и 99 автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ноября 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц потери личного состава ВС РФ составили 45 720 военных, что сравнимо с численностью более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

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