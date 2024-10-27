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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

Ольга Липич
War
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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На передовой в Украине в течение воскресенья, 27 октября, по состоянию на 22:00 произошло 142 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

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Кроме того, армия России пытается активно наступать на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях, говорится в сводке с фронта, опубликованном в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В то же время оккупанты несут большие потери на поле боя, наибольшие потери за день зафиксированы на Покровском направлении.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от Волчанска.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Купянском направлении оккупанты 20 раз пытались продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого. 17 атак отбиты, бои продолжаются.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор ведутся два боестолкновения, остальные остановлены.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения вблизи Орехово-Василовки и Предтечино.

На Торецком направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Покровском направлении произошло 27 боев у населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Оккупанты получили жесткий отпор от ВСУ. За сутки потери врага составили 189 окупантов, 80 из них ликвидированы. Уничтожены один танк, три автомобиля и столько же артсистем, также повреждены четыре боевых бронированных машины.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал наши позиции в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки. Украинские защитники отбили 32 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Времивском направлении отбиты пять атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще три штурма продолжаются.

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На Приднепровском направлении враг совершил три неудачных штурма позиций украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела двух гражданских женщин российскими оккупантами в городе Селидово Донецкой области. Он призвал наказать военных преступников уже сейчас.

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