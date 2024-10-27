Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

На передовой в Украине в течение воскресенья, 27 октября, по состоянию на 22:00 произошло 142 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

Видео дня

Кроме того, армия России пытается активно наступать на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях, говорится в сводке с фронта, опубликованном в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В то же время оккупанты несут большие потери на поле боя, наибольшие потери за день зафиксированы на Покровском направлении.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты 20 раз пытались продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого. 17 атак отбиты, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор ведутся два боестолкновения, остальные остановлены.

На Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения вблизи Орехово-Василовки и Предтечино.

На Торецком направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении произошло 27 боев у населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Оккупанты получили жесткий отпор от ВСУ. За сутки потери врага составили 189 окупантов, 80 из них ликвидированы. Уничтожены один танк, три автомобиля и столько же артсистем, также повреждены четыре боевых бронированных машины.

На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал наши позиции в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки. Украинские защитники отбили 32 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении отбиты пять атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще три штурма продолжаются.

На Приднепровском направлении враг совершил три неудачных штурма позиций украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела двух гражданских женщин российскими оккупантами в городе Селидово Донецкой области. Он призвал наказать военных преступников уже сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!