Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 15 августа, произошло 111 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении – там произошло 39 боев и было ликвидировано, по предварительным подсчетам, не менее 118 военных России.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 15 августа, опубликованной на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что украинские бойцы наносят врагу эффективное огневое поражение и дают отпор его попыткам продвинуться в глубину нашей территории.

На Харьковском направлении армия России пять раз атаковала оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, три – продолжаются.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений около Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять столкновений завершено, три еще продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Отражены четыре атаки, продолжаются еще две.

На Северском направлении ВСУ отразили девять вражеских штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Переездного. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении шли три боя около Часова Яра, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска у Торецка и Нью-Йорка. Удачи не имели.

На Покровском направлении произошло 39 боев недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланне, Нудное, Птича. Силы обороны отразили 27 атак, 12 – еще продолжаются.

На этом участке фронта было обезврежено 335 окупантов, 118 из них – безвозвратно. Также уничтожены две единицы БМ-21 "Град", три бронетранспортера, три БПЛА, семь единиц автотранспорта и одна единица спецтехники. Повреждены две РСЗО, две боевые бронированные машины, бронетранспортер, две артиллерийские системы и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боеприкосновений завершено, два – продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ровнополья и Малой Токмачки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ ликвидировали более двух десятков единиц вражеской техники всего за сутки. В частности, были уничтожены девять танков и столько же артсистем, ряд РСЗО, автомобилей и складов БК окупантов.

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