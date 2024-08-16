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Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

Ольга Липич
War
3 минуты
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Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 15 августа, произошло 111 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении – там произошло 39 боев и было ликвидировано, по предварительным подсчетам, не менее 118 военных России.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 15 августа, опубликованной на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что украинские бойцы наносят врагу эффективное огневое поражение и дают отпор его попыткам продвинуться в глубину нашей территории.

На Харьковском направлении армия России пять раз атаковала оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, три – продолжаются.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений около Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять столкновений завершено, три еще продолжаются.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Отражены четыре атаки, продолжаются еще две.

На Северском направлении ВСУ отразили девять вражеских штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Переездного. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении шли три боя около Часова Яра, один из которых до сих пор продолжается.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб
Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска у Торецка и Нью-Йорка. Удачи не имели.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На Покровском направлении произошло 39 боев недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланне, Нудное, Птича. Силы обороны отразили 27 атак, 12 – еще продолжаются.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На этом участке фронта было обезврежено 335 окупантов, 118 из них – безвозвратно. Также уничтожены две единицы БМ-21 "Град", три бронетранспортера, три БПЛА, семь единиц автотранспорта и одна единица спецтехники. Повреждены две РСЗО, две боевые бронированные машины, бронетранспортер, две артиллерийские системы и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боеприкосновений завершено, два – продолжаются.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ровнополья и Малой Токмачки не имели успеха.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Горячее всего на Покровском направлении: с начала суток произошло более 110 боестолкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ ликвидировали более двух десятков единиц вражеской техники всего за сутки. В частности, были уничтожены девять танков и столько же артсистем, ряд РСЗО, автомобилей и складов БК окупантов.

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