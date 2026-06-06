Горят минимум три резервуара: в СБУ раскрыли детали атаки на Усть-Лабинск и Кронштадт

Украинские защитники, в рамках дальнобойных ударов, поразили ряд важных объектов врага на территории РФ. В частности, был атакован 15-й арсенал Военно-морского флота РФ, Кронштадтская военно-морская база и нефтебаза в Усть-Лабинске.

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В результате прилетов там возникли масштабные пожары. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Справедливый ответ Украины на агрессию со стороны РФ

Как отмечается, наши бойцы блестяще выполнили задачи поставленные президентом Владимиром Зеленским относительно "дальнобойных санкций".

"Воины "Альфы" СБУ совместно с Вооруженными силами Украины и ГУР МО нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории РФ. В частности, по 15-му арсеналу ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае", – говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ отметили, что после успешного поражения складов 15-го арсенала ВМФ РФ на территории объекта продолжаются пожар и вторичная детонация боеприпасов.

По имеющейся информации, там хранились ракеты и другие виды вооружения, а в местных чатах появляются сообщения о возможной эвакуации жителей окрестных населенных пунктов.

Кроме того, зафиксированы очаги возгорания вблизи Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

"Все эти военные объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки врага в Балтийском море", – отмечается в сообщении.

Также на территории нефтебазы "Усть-Лабинск" прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, огонь охватил по меньшей мере три резервуара с нефтепродуктами.

Пораженное предприятие является важным логистическим центром по хранению и поставке горючего для российских войск, действующих на южном и восточном направлениях.

В СБУ добавили, что подобные операции наносят ощутимый удар по возможностям Балтийского флота РФ. Пораженные объекты используются для накопления боеприпасов, ремонта техники и обеспечения боевой деятельности корабельной группировки.

"Их вывод из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности России действовать в Балтийском регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 июня украинские дроны атаковали Ленинградскую область РФ. В Кронштадте атакованы военный порт и местный морской завод, в районе предприятия вспыхнул пожар, а город закрыли на въезд и выезд. Дым местные жители также наблюдали над Кронштадским морским кадетским военным корпусом, в области также атакован арсенал российского флота и завод по производству подводных вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил ряд результативных операций на территории России. По его словам, под ударом беспилотников оказались нефтеперерабатывающие объекты, арсеналы морского флота и военные базы противника. Украинский лидер подчеркнул: если глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать войну, то украинские дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем.

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