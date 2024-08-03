'Горят под испанские мотивы': в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео

Украинские воины продолжают ожесточенные бои с оккупантами за город Часов Яр Донецкой области. Незаурядных результатов в "денацификации" и "демилиратизации" россиян помогают достигать ударные дроны, которыми умело управляют операторы из батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр.

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Защитники подготовили подборку поражений оккупантов на квадроциклах и мотоциклах. Взрывные кадры под испанские мотивы опубликованы в Telegram-канале батальона "Рарог".

"Лето неустанно несется. Неделя подходит к концу. Для пилотов "Рарог" это разделение – лишь условность. Подготовили подборку поражений мото-квадроциклов под испанские мотивы. Жарим р*снью в Часовом Яру без выходных и тихих вечеров, поэтому ждем ваш пятничный донат. 100 гривен на детали для дронов", – отмечено в подписи к видео.

На ярких кадрах под меланхолическую музыку на испанский мотив украинские воины молниеносно и ювелирно точно поражают врагов, пересевших на мото- и квадроциклы. Делают они это и на полном ходу, и когда россияне, заметив украинскую "птичку", безуспешно пытаются сбежать, бросив свои "басни".

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 202 единицы вражеской техники и вооружений, а именно четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники. .