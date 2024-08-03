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"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
876
'Горят под испанские мотивы': в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео

Украинские воины продолжают ожесточенные бои с оккупантами за город Часов  Яр Донецкой области. Незаурядных результатов в "денацификации" и "демилиратизации" россиян помогают достигать ударные дроны, которыми умело управляют операторы из батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр.

Видео дня

Защитники подготовили подборку поражений оккупантов на квадроциклах и мотоциклах. Взрывные кадры под испанские мотивы опубликованы в Telegram-канале батальона "Рарог".

"Лето неустанно несется. Неделя подходит к концу. Для пилотов "Рарог" это разделение – лишь условность. Подготовили подборку поражений мото-квадроциклов под испанские мотивы. Жарим р*снью в Часовом Яру без выходных и тихих вечеров, поэтому ждем ваш пятничный донат. 100 гривен на детали для дронов", – отмечено в подписи к видео.

На ярких кадрах под меланхолическую музыку на испанский мотив украинские воины молниеносно и ювелирно точно поражают врагов, пересевших на мото- и квадроциклы. Делают они это и на полном ходу, и когда россияне, заметив украинскую "птичку", безуспешно пытаются сбежать, бросив свои "басни".

"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео
"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео
"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео
"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео
"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео
"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео
"Горят под испанские мотивы": в ВСУ показали поражение мотоциклов и квадроциклов противника. Видео

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 202 единицы вражеской техники и вооружений, а именно четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники. .

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