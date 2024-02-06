Госдеп не верит версиям Кремля об Ил-76 и Лисичанске: Россия имеет большую историю распространения лжи

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки не верят заявлениям страны-агрессора России о причинах катастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого якобы находились военнопленные. Также там уверены, что высказывания российских оккупантов об обстреле пекарне в Лисичанске нужно очень тщательно проверять.

Видео дня

Об этом сказал заместитель представителя американского ведомства Ведант Пател на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 5 февраля, передает Укринформ. Он отметил, что с Кремлем связано много историй о распространении дезинформации и вранья.

"Это тот же уровень достоверности доказательств, как и в случае, когда Россия утверждала, что Крым – ее, или что вся территория, которую она оккупировала в Украине, принадлежит ей", – заявил Пател.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать версию РФ о самолете Ил-76. Что касается Лисичанска в Луганской области, то как сказал представитель Госдепа, заявления РФ о якобы обстреле города ракетами HIMARS, во время которого погибли гражданские, также не могут быть проверены независимым образом, учитывая постоянную ложь Москвы.

Падение Ил-76 в России

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

В ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Однако нет достоверных доказательств того, что пленные действительно были на борту и погибли – агрессор не предоставляет фото тел и не передает их Украине.

Удар по Лисичанску

3 февраля главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил об обстреле "пекарни" в Лисичанске, обвиняя в этом ВСУ. Он утверждает, что погибли 28 человек, все они якобы гражданские. По данным СМИ, речь идет не о пекарне, а о кафе,

Как стало известно позже, после захвата города это место оккупанты использовали для своих целей – проводили там совещания. Также там была налажена выпечка хлеба для захватчиков.

По данным росСМИ, в момент удара в "пекарне" отмечал день рождения Иван Жушма, хозяин заведения. На празднике он собрал "верхушку МЧС", "прокуроров" и местных "депутатов". Уже известно о ликвидации оккупационного руководителя "МЧС ЛНР", коллаборанта Алексея Потелещенко. Также погибли "депутаты ЛНР" Артем Тростянский и Иван Жушма.

Как сообщал OBOZ.UA, советник миссии США при ОБСЕ Эрин Уэбстер-Мэйн сказала, что РФ не представила никаких подтверждений относительно своих заявлений об авиакатастрофе Ил-76. Кремль не допускает к месту аварии ни независимых представителей СМИ, ни экспертов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!