Господствующая высота – наша: ССО провели сверхсложную операцию 'Говерла'. Видео

Воины Cил специальных операций ВСУ провели очень сложную операцию по взятию господствующей высоты на одном из направлений фронта. Они отбили враждебную позицию, что улучшило тактическое положение подразделений Сил обороны.

Операция называлась "Говерла", во время нее защитники взяли в плен россиянина, который надеялся с оружием в руках через Украину пробраться до самой Польши. Видео боевой работы защитников опубликовано в соцсетях ССО.

Отмечается, что их задачей было захватить опорный пункт ВС РФ на господствующей высоте. Взять его под контроль украинским подразделениям не удавалось несколько месяцев.

Группы ССО приступили к спецоперации "Говерла" после тщательного планирования и подготовки во взаимодействии с подразделениями Сил обороны.

На боевое задание операторы выдвинулись под прикрытием средств огневой поддержки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Благодаря слаженной и профессиональной работе спецназовцы выбили оккупантов из опорного пункта.

Во время зачистки вражеских окопов бойцы ССО ликвидировали ряд российских военнослужащих. Кроме этого, в плен взяли двух российских горе-десантников. Один из них заявил, мол, пришел не воевать, а за "свободой", ведь "вообще-то в Польшу хотел уехать, потому что прадед оттуда".

Сложная и эффективная спецоперация позволила Силам обороны улучшить свое оперативно-тактическое положение. После установления полного контроля над опорным пунктом, на высоту были заведены определенные украинские подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы специальных операций без поддержки смежных подразделений провели операцию по зачистке опорного пункта россиян на Донетчине. Тогда тоже были взяты в плен два оккупанта.

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