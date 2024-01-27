Даже без поддержки: спецназовцы дерзко захватили вражескую позицию и взяли пленных в Донецкой области. Видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский опорный пункт на Донецком направлении. Воины ССО не только зачистили опорный пункт, но и двух российских военнослужащих взяли в плен.

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Об операции рассказали в командовании Сил спецопераций ВСУ. Дерзкий захват позиции врага осуществлен даже без поддержки.

"Боевая группа действовала быстро и слаженно. Пока одна часть операторов отвлекала россиян огнем из RGP-40, другая подошла вплотную к врагу с тыла", - отметили в ССО.

Как именно воины зачистили опорный пункт и взяли пленных, смотрите здесь.

8-й отдельный полк специального назначения "Запад" им князя Изяслава Мстиславича дислоцируется в Хмельницком. Он подчинен Силам специальных операций, входит в состав Объединенных сил быстрого реагирования. С 2022 года часть переформирована в отдельный центр спецопераций.

Как сообщал OBOZ.UA, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Российские захватчики пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Луганской области, однако им этого не удалось. В то же время 27 января нашим защитникам пришлось осуществить 64 прямых боевых столкновения с российскими оккупационными войсками.

Ранее, 26 января, украинские воины "денацифицировали" сразу 770 российских захватчиков. Также уничтожены 44 единицы военной техники и вооружения врага.

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