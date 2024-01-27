Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Луганской области, за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

Российские захватчики пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Луганской области, однако им этого не удалось. В то же время 27 января нашим защитникам пришлось осуществить 64 прямых боевых столкновения с российскими оккупационными войсками.

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В целом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер субботы.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных районах из Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять свое военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательные акции и обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Также наблюдается увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

При этом артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них: Елине, Блешня, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Чуйковка, Искрисковщина, Андреевка, Владимировка, Басовка, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, включая Двухлетнюю, Петропавловку, Ивановку и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Более 10 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, включая Кармазиновку, Невское, Белогоровку Луганской области и Торское, Диброву, Серебрянку, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить свое положение. Около 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, а также 12 атак в районах Тоненького, Первомайского Донецкой области. Враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Около 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника, среди них: Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское в Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают удерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где противник 10 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Максимилиановка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов, включая Водяное, Угледар, Богоявленко, Старомайорское и Зеленое Поле, попали под артиллерийские и минометные обстрелы.

На Запорожском направлении ВСУ отразили атаку врага в районе западнее Вербового в Запорожской области. Более 15 населенных пунктов, среди которых Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Лобково в Запорожской области стали мишенью артиллерийских и минометных обстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись областному центру Херсонской области и районам населенных пунктов Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Антоновка Херсонской области.

В то же время, по данным Генштаба, противник не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. В последние сутки враг провел один неудачный штурм позиций наших войск.

При этом авиация ВСУ нанесла удар по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.

Стоит отметить, что за сутки 26 января украинские воины "денацифицировали" 770 российских захватчиков. Также уничтожены 44 единицы военной техники и вооружения врага.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия взыскала под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов.

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