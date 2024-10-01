'Государство задолжало': адвокат объяснила, как военнослужащим правильно отстаивать свои права

Военнослужащие могут эффективно отстаивать свои права, в том числе и в условиях войны. Но для этого они должны быть проинформированы о своих правах и отстаивать их, сначала пытаясь решить вопросы внутри военной структуры.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала военная адвокат Дарья Панфилова. Она подчеркнула, что военнослужащие должны сначала пытаться самостоятельно реализовать свои права, принимая все возможные меры по их защите.

"Для того чтобы реализовать свои права, военный должен о них узнать. Здесь, я считаю, должно государство, не ведется активная праворазъяснительная работа среди военнослужащих", – сказала она.

Панфилова добавила, что в условиях боевых действий не всегда есть возможность искать нужную информацию, поэтому необходимо проводить активное информирование и предоставлять памятки.

"Должна проводиться внутреннее информирование/достопримечательности/праворазъяснительная работа. Не все, кто сейчас на службе, знают свои права и обязанности в сфере военного права и даже не знают, где читать/искать и к кому обращаться. Первое и самое главное – это осведомленность о своих правах", – подчеркнула она.

Например, по словам адвоката, многие военные даже не знали о возможности прохождения военно-врачебной комиссии с начала полномасштабного вторжения.

В поисках справедливости Панфилова рекомендует военным придерживаться следующего алгоритма действий. Сначала нужно обратиться к непосредственному командиру. Если нет реакции, следует поднять вопрос к высшему командованию. Важно самостоятельно пройти этот путь, прежде чем обращаться к адвокату или горячим линиям профильных министерств.

"Если уж явное нереагирование, целесообразно проконсультироваться с адвокатом, обращаться на горячие линии профильных министерств. И это в большинстве своем эффективно. Обжаловать, особенно в судебном порядке, какие-либо решения – я не считаю это эффективным. Досудебный порядок в условиях военного положения работает гораздо эффективнее", – подчеркнула она.

Панфилова пояснила, что досудебный порядок разрешения споров в условиях военного положения намного эффективнее судебных разбирательств. Обращение с жалобами и досудебное обжалование решений военно-врачебных комиссий могут дать положительные результаты. В суде процесс может затянуться, и, как правило, не приводит к должному результату.

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