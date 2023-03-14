''Государство-зло продолжает воевать с мирным населением'': Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Краматорску

Российские войска утром 14 марта нанесли ракетный удар по центру Краматорска на Донетчине. В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому есть погибший и раненые.

Видео дня

На очередной теракт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Россию "государством-злом", воюющим с мирным населением, и пообещал, что за убийства украинцев РФ непременно ответит.

"Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Спасательные работы еще продолжаются", – написал глава государства.

Он отметил, что Россия продолжает воевать именно с беззащитным гражданским населением, ежедневно убивая украинцев. За это государство-террорист предстанет перед судом, как это происходит со всеми убийцами.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", - отметил Зеленский.

Напомним, около 8:30 утра Россия нанесла удар по центру Краматорска.

В результате попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом есть погибший и раненые. В общей сложности повреждения получили 6 многоэтажек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Тем временем в Офисе генерального прокурора сообщили об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны из-за ракетного удара войск РФ по Краматорску. Следователи и прокуроры документируют преступление на месте.