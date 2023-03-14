Оккупанты нанесли удар по центру Краматорска, повреждены дома: есть погибший и раненые. Фото и видео

Войска РФ утром 14 марта нанесли ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. Сообщается о попадании в многоквартирный жилой дом, в общей сложности повреждено 6 многоэтажек.

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По состоянию на 10 утра известно о по меньшей мере одного погибшего и трех раненых гражданских. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Утром 14 марта 2023 года оккупационные войска РФ совершили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Ракета попала в многоквартирный дом. Из-под завалов извлекли четырех раненых. Один пострадавший скончался в больнице, еще трем гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь. Повреждены перекрытия и стену одного из подъездов, разбиты окна и балконы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество пострадавших еще устанавливается", – говорится в сообщении, опубликованном в 10:10.

В настоящее время при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

По данным главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, вследствие удара повреждены шесть многоэтажек.

"По меньшей мере трое гражданских ранены в результате утреннего обстрела Краматорска. Россияне ударили ракетой по центру города. По оперативной информации, повредили шесть многоэтажек. На месте обстрела работают правоохранители и спасатели", - отметил Кириленко в 9:47.

Обстрел произошел около 8:30 утра.

На очередной теракт РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере три пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Спасательные работы еще продолжаются. Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", – заверил глава государства.

В сети появляется все больше фотографий и видео, которые фиксируют последствия прилета в многоквартирный дом.

Между тем, корреспондент "Радио Свобода" с места событий сообщает о по меньшей мере одном погибшем.

"Удар по Краматорску: одного погибшего увидел на месте наш корреспондент. Войска РФ нанесли удар около 8.30. Частично разрушен подъезд дома, повреждены дома рядом", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Human Rights Watch завершила расследование ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате этого теракта в апреле 2022 года погибли по меньшей мере 58 человек.

Правозащитники установили, что удар был нанесен с территории, которая в то время была захвачена российскими военными. Для обстрела они использовали тактический ракетный комплекс "Точка-У".