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"Готова ли Европа?" The Economist выпустил знаковую обложку на фоне угроз со стороны РФ

Михаил Левакин
War
2 минуты
2,8 т.
'Готова ли Европа?' The Economist выпустил знаковую обложку на фоне угроз со стороны РФ

Перевооружение, продолжающееся в РФ, ухудшение положения на фронте в Украину и возможное возвращение Трампа в Белый дом заставили Европу задать вопрос: готова ли она к войне без такого союзника, как США? Если Америка покинет не только Украину, но и Европу, последней тоже потребуется перевооружаться. Однако возможно ли это?

Именно на эти вопросы попытались ответить в The Economist. Ответы неутешительны. Что нужно делать объединенной Европе, чтобы устоять без США, известно, однако далеко не все политики и страны в состоянии улучшить ситуацию.

В этом году страны-члены НАТО в Европе планируют потратить на оборону 380 млрд долларов. Это не перекрывает существующий дефицит, который с 1991 года накопился и теперь составляет 600 млрд.

Если бы американская помощь полностью исчезла, Украина бы, вероятно, проиграла, цитирует издание неназванного американского чиновника. Сразу возникают два вопроса: пойдет ли Путин дальше на страны НАТО и будут ли они в состоянии устоять?

"Готова ли Европа?" The Economist выпустил знаковую обложку на фоне угроз со стороны РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус прав в том, что европейское производство вооружений быстро растет. Однако этого мало.

В конце этого года Европа сможет производить снаряды со скоростью до двух миллионов в год, потенциально опередив Америку. Но это может быть слишком поздно для Украины, нуждающейся в не менее 1,5 миллиона снарядов в год.

В этом году только три члена выполнили задачу Североатлантического союза по расходованию 2% ВВП на оборону. В этом году по крайней мере 18 из 28 европейских членов достигнут этой цели. Это отлично демонстрирует приведенная диаграмма.

"Готова ли Европа?" The Economist выпустил знаковую обложку на фоне угроз со стороны РФ

Общие расходы Европы на оборону, если и достигнут указанных 380 миллиардов долларов, то только сравнятся с расходами РФ. Ибо именно столько тратят и в России (с поправкой на более высокие цены в Европе).

Отдельный вопрос – так называемый "ядерный зонтик". Его сейчас держит именно США. То есть наличие у Америки равнозначного количества ядерного оружия сдерживает РФ от нападения. У ЕС только Великобритания и Франция имеют ядерное оружие. Но у них есть всего 500 боеголовок против 5000 в Америке и почти 6000 в России.

"Готова ли Европа?" The Economist выпустил знаковую обложку на фоне угроз со стороны РФ

Как писал OBOZ.UA, вторжение российской армии в Украину стало самой позорной кампанией для России за все время ее существования. Потери оккупационных войск уже считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны. Причем, уникальность в том, что в определенные месяцы армия России теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО.

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