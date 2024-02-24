'Готова ли Европа?' The Economist выпустил знаковую обложку на фоне угроз со стороны РФ

Перевооружение, продолжающееся в РФ, ухудшение положения на фронте в Украину и возможное возвращение Трампа в Белый дом заставили Европу задать вопрос: готова ли она к войне без такого союзника, как США? Если Америка покинет не только Украину, но и Европу, последней тоже потребуется перевооружаться. Однако возможно ли это?

Именно на эти вопросы попытались ответить в The Economist. Ответы неутешительны. Что нужно делать объединенной Европе, чтобы устоять без США, известно, однако далеко не все политики и страны в состоянии улучшить ситуацию.

В этом году страны-члены НАТО в Европе планируют потратить на оборону 380 млрд долларов. Это не перекрывает существующий дефицит, который с 1991 года накопился и теперь составляет 600 млрд.

Если бы американская помощь полностью исчезла, Украина бы, вероятно, проиграла, цитирует издание неназванного американского чиновника. Сразу возникают два вопроса: пойдет ли Путин дальше на страны НАТО и будут ли они в состоянии устоять?

Министр обороны Германии Борис Писториус прав в том, что европейское производство вооружений быстро растет. Однако этого мало.

В конце этого года Европа сможет производить снаряды со скоростью до двух миллионов в год, потенциально опередив Америку. Но это может быть слишком поздно для Украины, нуждающейся в не менее 1,5 миллиона снарядов в год.

В этом году только три члена выполнили задачу Североатлантического союза по расходованию 2% ВВП на оборону. В этом году по крайней мере 18 из 28 европейских членов достигнут этой цели. Это отлично демонстрирует приведенная диаграмма.

Общие расходы Европы на оборону, если и достигнут указанных 380 миллиардов долларов, то только сравнятся с расходами РФ. Ибо именно столько тратят и в России (с поправкой на более высокие цены в Европе).

Отдельный вопрос – так называемый "ядерный зонтик". Его сейчас держит именно США. То есть наличие у Америки равнозначного количества ядерного оружия сдерживает РФ от нападения. У ЕС только Великобритания и Франция имеют ядерное оружие. Но у них есть всего 500 боеголовок против 5000 в Америке и почти 6000 в России.

Как писал OBOZ.UA, вторжение российской армии в Украину стало самой позорной кампанией для России за все время ее существования. Потери оккупационных войск уже считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны. Причем, уникальность в том, что в определенные месяцы армия России теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО.

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