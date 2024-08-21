Готовили удары: СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, которая охотилась за заводами БПЛА на Днепропетровщине. Фото
Служба безопасности Украины обезвредила дежурную агентурную группу ФСБ, действовавшую на территории Днепропетровской области. Злоумышленники собирали координаты для нанесения российских воздушных ударов по важным военным и критическим объектам инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Враг особенно интересовался предприятиями, производящими беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для украинской армии.
Также в фокусе находились ремонтные базы военной техники ВСУ и стратегические автодороги, используемые для опрокидывания вооружений и боеприпасов на передовую.
Для выполнения своих задач ФСБ завербовала шестерых местных жителей, используя созданный для этого телеграмм-канал. Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга в разных населенных пунктах, но все отчитывались одному куратору из ФСБ.
Следуя указаниям, они отслеживали передвижение военных колонн и места скопления техники ВСУ, которая возвращалась с фронта для технического обслуживания. Чтобы выявить расположение предприятий, производящих БПЛА, агенты пользовались своими связями среди местных, незаметно собирая нужную информацию.
Контрразведчики СБУ задокументировали деятельность всех участников агентурной группы и задержали их. В ходе обысков были изъяты 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами их связи с российскими спецслужбами.
Задержанным объявлено подозрение по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей без возможности внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также установлено лицо руководителя агентурной группы, который находится на территории Российской Федерации.
Напомним, в Одесской области задержан еще один агент российских спецслужб, корректировавший ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов региона. Этим изменником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.
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