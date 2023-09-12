Готовились к похоронам, когда узнали, что он жив: история бойца из Ривненщины, выжившего во время вражеской атаки, растрогала сеть

Семья защитника из Ровенской области Андрея Грицайчука уже готовилась к его похоронам, когда получила известие, что он погиб во время вражеского авианалета в апреле. Однако спустя несколько дней отчаяние сменило безудержная радость: выяснилось, что воину удалось выжить, хотя он и получил тяжелые ранения.

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Эта история об удивительном "воскресении", которую рассказали журналисты ТСН, растрогала сеть. Для Андрея в тот день спасение действительно стало чудом: из 30 попавших во вражеский авиаудар воинов, по словам защитника, выжили только он и один из его побратимов.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Грицайчук находился на заработках за границей в Литве. Когда россияне начали наносить ракетные удары по всей территории Украины, в частности, и по Ривненщине, его жена Ольга с двумя детьми выехала к мужу.

"Так мы уже не знали что нам делать, я уже и плакала, потому что беременна была", – признается жена Андрея.

Однако Андрей решил, что должен вернуться в Украину, которая оказалась в беде. Ольга отказалась отпускать его самого, так что домой приехала вся семья. В родном селе Андрею вручили повестку – и он пошел защищать Украину.

"У меня нет такого понятия, чтобы за детей прятаться, их наоборот нужно защищать, чтобы они этого не видели", – объяснил Андрей, почему пошел воевать несмотря на то, что у него трое детей.

На службу Андрей попал в одно из штурмовых подразделений. Его группа держала участок фронта в Луганской области. И однажды в апреле защитники попали под авиационные удары россиян.

"По рации передали, мол, прячьтесь, взлетела авиация", – вспоминает Андрей.

Во время удара большинство побратимов Грицайчука погибли. По его словам, из 30 воинов выжил только он и еще один военнослужащий. Однако Андрея сначала тоже записали в погибшие. И известили об этом его семью.

"Пришел военный, говорит: сядьте – и я уже начала плакать", – вспоминает жена Андрея Ольга.

Пытаясь примириться с тяжелой утратой, семья Андрея начала готовиться к его погребению. Однако через пять дней после известия о гибели воина им позвонили.

"Ваш муж лежит тяжело раненый, без сознания в Киеве в больнице", – вспоминает разговор жена Андрея.

Ольга сразу же поехала в столицу, чтобы увидеть любимого, которого, как думала, потеряла навсегда.

"Я захожу в палату, он такой лежал, глаза чуть-чуть были открыты, я начала плакать", – говорит Ольга.

Уже несколько месяцев Андрей Грицайчук восстанавливается после ранения. Поставить его на ноги помогали медики из Днепра, Львова и Киева. Позади – не одна операция. Врачи только не берутся вытаскивать один из осколков, застрявший у воина в голове: доставать его может быть гораздо опаснее, чем оставить.

После ранений у воина нарушен двигательный центр. Однако безудержное желание самого Андрея, приумноженное на любовь жены и троих детей, младшему из которых всего год от рождения, помогли Грицайчуку стать на ноги.

Сейчас он проходит реабилитацию в Ровенской области. И готовится выполнить "сверхважную задачу", поставленную перед ним медиками: пройти без помощи палки 300 м.

"Наибольшее утешение для мужчины, когда из больницы его отпускают на несколько дней домой. А желание у него одно – скорейшая победа Украины и чтобы побратимы были живы. "Мы за них тоже молимся, не за своих только мужчин, за всех молимся", – говорит семья", – рассказали журналисты.

История Андрея Грицайчука растрогала сеть. В комментариях под видеосюжетом о его удивительном спасении сотни украинцев желают воину скорейшего и полного выздоровления и радуются, что мужчина еще не раз сможет обнять своих детей.

Украинцы видят в ошибочном "погребении" хороший знак и уверены: "воскресший" воин непременно проживет долгую и счастливую жизнь.

А еще люди отчаянно желают, чтобы таких чудес, как то, что произошло с Андреем и его семьей, было как можно больше. А еще лучше – чтобы все без исключения украинские Герои вернулись домой не только живыми, но и невредимыми.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Мариуполя после ранения и плена снова ушел защищать Украину. Роман Куцов рассказал о своей мечте: чтобы как можно быстрее пленные вернулись к своим семьям, а Украина победила. И украинские воины, заверил он, "знают, что делать дальше", чтобы эти мечты стали реальностью.