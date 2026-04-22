Готовились к свадьбе: появились подробности о молодой паре, которая подорвалась насмерть на мине на Черниговщине. Фото

Стали известны подробности о личностях погибших 19 апреля в селе Погорельцы Черниговской области. Ими оказались молодые влюбленные, чьи планы на долгую и счастливую жизнь оборвал взрывоопасный предмет.

Видео дня

Жертвами трагедии стали Александр и Полина, которые собирались пожениться этим летом. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Рідна Семенівка".

Жизни, оборванные войной

Александр и Полина строили совместные планы и искренне верили в мирное будущее. Еще в прошлом году Александр сделал любимой предложение, и уже этим летом пара должна была сыграть свадьбу. Однако война распорядилась иначе.

Александр уроженец Семеновки, выпускник местной гимназии №2. С 2021 года он посвятил себя военному делу, вступив в ряды Национальной гвардии Украины. С первых дней полномасштабного вторжения Александр встал на защиту Чернигова, а позже выполнял сложнейшие боевые задачи в Донецкой области. До последнего вздоха он оставался верен присяге и своему народу.

Полина родилась и выросла в селе Погорельцы. После школы девушка переехала в Чернигов, где осваивала профессию повара. Близкие вспоминают её как светлого и доброго человека, который мечтал о простом семейном счастье рядом с любимым.

"Сложно найти слова, которые могут утолить эту боль... Разделяем горе вместе с семьями, близкими и друзьями. Светлая память Полине и Александру", – выражают соболезнования в местном сообществе.

Напомним, 19 апреля в селе Погорельцы Семеновской общины, что на Черниговщине, погибла молодая супружеская пара. Мужчина с девушкой подорвались на мине, когда ехали на мотоцикле.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ 19 апреля погиб 16-летний парень. Еще по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!