Ехали на мотоцикле: на Черниговщине молодые супруги погибли в результате подрыва на мине

19 апреля в селе Погорельцы Семеновской общины, что на Черниговщине, погибла молодая супружеская пара. Мужчина с женой подорвались на мине, когда ехали на мотоцикле.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов. Погибшему парню было 25 лет, девушке – 22.

Что известно

Отмечается, что супружеская пара передвигалась на мотоцикле в селе Погорельцы и наехала на взрывное устройство, предварительно – мину. Травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью. Дополнительные обстоятельства сейчас выясняют специалисты.

"Зафиксирована гибель двух человек в результате подрыва на взрывном устройстве. Вечером 19 апреля супружеская пара, передвигавшаяся на мотоцикле, совершила наезд на взрывоопасный предмет (по предварительным данным — мину)", – написал Селиверстов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ 19 апреля погиб 16-летний парень. Еще по меньшей мере 4 человека получили ранения.

Также мы писали, что днем 20 апреля оккупанты ударили по Прилукам: произошел пожар на территории райотдела полиции, есть пострадавший. Под ударом оказался районный отдел полиции. Часть здания разрушена, повреждены также рядом расположенные здания и авто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!