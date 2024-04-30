'Готовились полгода': Федоров рассказал, как РФ призывает в армию жителей захваченных территорий Запорожья. Видео

Оккупационные войска России начали на захваченных территориях Запорожской области совершать призыв на срочную службу в свою преступную армию. Подготовка к этому незаконному процессу началась около шести месяцев назад.

В больших городах, таких как Бердянск, Энергодар и Мелитополь, враг создал фейковые военкоматы, а в селах – "призывные пункты". Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 29 апреля в эфире телемарафона.

"Враг начал подготовку к принудительной мобилизации еще примерно полгода назад. Тогда оккупанты начали создавать свои фейковые военкоматы. Сразу распространили их не только на крупные населенные пункты, такие как Бердянск, Мелитополь, Энергодар, но и начали организовывать "призывные пункты" практически в каждом селе. А там, где не могли организовать полноценный "призывной пункт", начали делать так называемые "призывные столы", где фиксировали весь потенциальный мобилизационный ресурс, чтобы заниматься призывом в армию РФ, как только проведут выборы террориста Путина", – рассказал Федоров. .

Затем российский диктатор подписал указ о весеннем призыве в российскую армию, который продлится с 1 апреля по 15 июля 2024 года. В нем впервые шла речь и о захваченных территориях Украины.

"Еще в 2022 году Балицкий (псевдогубернатор ВОТ Запорожской области. - Ред.) для российских СМИ заявлял, что по меньшей мере пять лет людей с временно оккупированных территорий не будут призывать в армию. Но сразу после выборов Путина, вышел указ о призыве 150 тысяч молодых людей со всей РФ, в том числе и с оккупированных территорий", – подчеркнул чиновник.

По его словам, призыв на срочную службу касается мужчин 18-30 лет.

Для того чтобы избежать мобилизации Федоров посоветовал выезжать с оккупированной территории. В случае, если это не удалось – при первой же возможности нужно сдаться украинским спецслужбам.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе российские силовики прямо на улицах агитируют людей вступать в ряды войск РФ. Полицейские и военные оккупационной армии останавливают автомобили и предлагают сразу на месте подписать контракт.

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