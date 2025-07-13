'Готовим новые наши дальнобойные удары': Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Фото

Президент Владимир Зеленский 13 июля провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим Вооруженных сил Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Командование обсудило планы российской оккупационной армии и наш ответ государству-агрессору.

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Подробно речь шла и о ситуации на ключевых направлениях обороны (в частности о Покровском и Новопавловском, также о Запорожской и Харьковской областях и приграничных районах Сумщины). Об этом президент сообщил вечером в воскресенье в официальном Telegram-канале.

"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне", – отметил он.

По словам Зеленского, ВС РФ значительно отстали от ожиданий Кремля на это лето. "Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", – анонсировал глава государства.

Украинские защитники будут неизменно жестко отвечать на каждый удар противника по гражданским. Сырский доложил Зеленскому о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые забрали жизнь годовалого мальчика на Херсонщине.

Отдельной темой была подготовка к визиту генерала Кита Келлога, спецпосланника Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины. Он должен посетить нашу страну уже в понедельник, 14 июля.

На совещании говорили и о работе с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабирования совместного производства. По словам Зеленского, сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине.

"И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно – оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", – сообщил президент.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский и Кит Келлог недавно встречались в Риме (Италия). 9 июля они обсудили поставки оружия и усиление украинской противовоздушной обороны.

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