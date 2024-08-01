'Готовим соглашения и договоренности': Зеленский рассказал о планах Украины на август. Видео

Уже 2 августа Украина начнет переговоры с еще одной европейской страной касаемо составления двустороннего соглашения о безопасности. Кроме этого, на август власти нашей страны планируют плотную работу с партнерами как по военной помощи, так и по социальной устойчивости Украины.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в последнем обращении к стране. Он также сказал, что на август готовятся визиты лидеров других государств в Украину.

"Конечно, ключевая задача – обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины. Я благодарен всем, кто нам помогает", – отметил глава государства.

Сегодня президент провел совещание с главой Кабмина по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь и Ровно. Напомним, что ранее Зеленский пообещал "кадровые решения" – то есть увольнения – должностным лицам, которые не справятся с возведением защитных сооружений. На этот счет и состоялось совещание с премьером.

"Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач. На правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно", – подчеркнул Зеленский.

Традиционно президент отметил украинских защитников.

"За эту неделю стоит особо отметить на самом сложном сейчас Покровском направлении 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду и 68-ю отдельную егерскую. Харьковское направление – 57-я отдельная мотопехотная, 36-я отдельная бригада морской пехоты. На Купянском направлении – 14-я отдельная механизированная бригада. На Кураховском направлении заслуживают неизменной благодарности наши десантники "Семьдесят девятки". На Торецком направлении – 28-я отдельная механизированная бригада. Благодарю вас", – отметил Зеленский.

Также он особо отметил подразделения Нацгвардии Украины – 15-ю бригаду, которая воюет на юге Украины и имеет хорошие результаты в уничтожении техники оккупанта (за один месяц уничтожено почти 30 российских систем артиллерии и многое другое), 1-ю президентскую бригаду, 5-ю Слобожанскую бригаду и 4-й отдельный отряд специального назначения "Омега"

"Отдельно отмечу солдат – Александра Халимона, Руслана Салина, Александра Галайду и Александра Кухара, младших сержантов – Дениса Флоренко, Николая Бойко и Андрея Кметя, сержанта Павла Завадского и комвзодов, лейтенантов Евгения Витушко и Илью Черненького. Солдат Евгений Мартыненко и сержант Сергей Колесниченко, а также командиры батальонов – подполковники Руслан Байда, Владимир Жданов, Константин Вахромеев. Спасибо", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали и ранили около 1370 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" на нашей земле живой силы врага составило 579 490. Также бойцы уничтожили еще 293 единицы военной техники и вооружения армии РФ.

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