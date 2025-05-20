'Готовим спагетти в свинарнике': оккупанты похвастались, как грабят дома украинцев. Видео

Российские оккупанты продолжают уничтожать и обворовывать дома украинцев. В одном из видео военных РФ, захватчики похвастались, как "хозяйничают" в заброшенном доме и грабят консервацию в очередном "освобожденном" селе.

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Соответствующий ролик в своем Telegram-канале разместил журналист Юрий Бутусов. Там можно наблюдать, как в разрушенном дворе солдаты РФ готовят себе еду, при этом открыто подчеркивая, что воруют еду у бывших хозяев.

"Сидим, кукуем. Хотим жрать. Готовим спагетти в свинарнике. А вот и Соловей – первый наш мародер. Компот спи**ил у кого-то", – говорит один из захватчиков.

Можно себе только представлять, как когда-то на этом дворе кипела жизнь, а люди что-то планировали и готовили запасы на зиму. Но пришла Россия и вокруг осталась только разруха.

"Российские солдаты освобождают от пищи подвалы мирных жителей Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных украинских территориях", – отметил в сообщении Юрий Бутусов.

Напомним, недавно в Донецкой области наши бойцы взяли в плен гражданина Узбекистана. Мужчина рассказал, что пошел убивать украинцев, поскольку ему пообещали российское гражданство и 2 млн рублей.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Херсона. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще три человека получили ранения.

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