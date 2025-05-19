Оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Херсона: погибла женщина, три человека ранены

В воскресенье, 18 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Херсона. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщили в Херсонской ГВА и Херсонской областной прокуратуре. Начато уголовное производство.

Отмечается, что военные РФ осуществили артиллерийский обстрел по городу около 22:30.

"Травмы, несовместимые с жизнью, в результате прямого попадания вражеского снаряда в дом получила 75-летняя женщина. Мужчина 76 лет и две 53-летние горожанки доставлены в больницу. У них контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", – говорится в сообщении.

Также повреждены частные жилые дома и многоэтажки.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители продолжают документировать последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, 17 мая российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Донецкую область. FPV-дроном враг атаковал село Яблоновка Ильиновской громады в Краматорском районе. В результате удара погибла 27-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 мая российские захватчики атаковали Сумскую область. Вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу, который осуществлял эвакуацию гражданских из прифронтовой зоны. Девять человек погибли, еще семь пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!