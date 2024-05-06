'Готовимся': Зеленский провел заседание Ставки по итогам поездки Сырского на передовую. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки. Она состоялась по итогам поездки главкома Александра Сырского на передовую.

Об этом глава государства сообщил в традиционном обращении по итогам дня. Кроме того, во время Ставки были обсуждены поставки от партнеров.

"Только что провел заседание Ставки. Первое – это фронт. Доклад главкома. Он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов", – отметил президент.

Он также добавил, что во время заседания были обсуждены поставки от партнеров, а именно сроки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров.

"Реальное. Фактическое. По политическим решениям должна быть реальная логистика – реальное получение оружия нашими воинами. Все привлеченные должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами", – подчеркнул президент.

Зеленский также рассказал о том, что днем 6 мая провел несколько международных разговоров. В частности, он лично пригласил президентов Литвы и Польши, премьер-министров Эстонии и Канады на саммит мира в Швейцарии. Кроме того, Зеленский поблагодарил зарубежных коллег за поддержку работы ради справедливого мира и за поддержку Формулы мира

"Сейчас мы чрезвычайно активно работаем, готовя инаугурационный Саммит мира в Швейцарии. И важно, чтобы на нем смогли проявить свое лидерство как можно больше государств, как можно больше субъектов, заинтересованных в полной силе Устава ООН и международного права. Я благодарен всем партнерам, которые помогают нам с реализацией этой задачи. Я благодарен каждому лидеру, который общается с другими, чтобы они тоже были на Саммите и тоже сказали свое слово", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что нынешний мир – это мир большинства, это такой мир, в котором никто не имеет и не должен обладать привилегией навязывать что-либо другим народам. Тем более навязывать насилие.

"Все одинаково важны, и каждый народ одинаково заслуживает уважения. Именно в этом – наша Формула мира, она выгодна каждому народу, и Саммит мира позволяет не на словах, а реально показать, кто действительно за равноправие в мире. Завтра и в ближайшие недели будем работать со странами и лидерами. Будем говорить, чтобы международное право было поддержано международной солидарностью", – резюмировал свое обращение президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День пехоты – 6 мая – встретился с воинами-пехотинцами, родными погибших Героев и командирами подразделений. Гарант вручил государственные награды, боевые знамена и почетные знаки отличия.

Как писал OBOZ.UA, в поздравлении украинских пехотинцев с профессиональным праздником Владимир Зеленский подчеркнул, что пехота выполняет самые сложные задачи на фронте.

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