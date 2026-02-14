'Готовы бросать туда все, что у них есть': аналитик DeepState назвал следующие цели оккупантов в случае захвата Покровска. Карта

Российская армия сконцентрировала внимание на Покровске и Мирнограде, что в Донецкой области. Для захвата этих городов оккупанты готовятся бросить туда все имеющиеся силы и ресурсы.

Об этом в интервью медиа рассказал аналитик проекта DeepState. По его словам, для оккупантов упомянутые выше города остаются ключевыми плацдармами. В то же время после взятия Покровска агрессор может продвигаться дальше в сторону Константиновки и Добропольского выступления.

"Это все надо ожидать, предвидеть и следить за движением личного состава, который будет перебрасываться. Но все равно сейчас внимание Покровску-Мирнограду, потому что они готовы туда бросать все, что у них есть, лишь бы только взять эти города", – отметил он.

Противник стремится контролировать логистические маршруты и продолжать наступление на Донецкую область. Село Гришино уже стало зоной активных боевых действий, а контроль над ним позволит россиянам продвигаться дальше на Добропольский выступ.

Кроме того, следующими целями российских войск могут стать Константиновка и Славянско-Краматорская агломерация. Эксперт вспомнил слова бывшего главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который отмечал, что среди нынешних планов страны-агрессора – полный захват Донецкой области и наступление на Запорожье.

"Уверен, что будет распределение группировки войск, потому что там стоит огромное количество ресурсов, которые будут перебрасываться на другие участки. По идее, следующий приоритет у них – Константиновка, потому что надо открывать Славянско-Краматорскую агломерацию. Они в 2026 году нацелены на захват полностью Донецкой области", – рассказал аналитик.

Напомним, практически по всему фронту в Украине не стихают бои, однако преимущественно они не приводят к изменениям линии соприкосновения. Противостояние последних дней принесли оккупантам лишь незначительное продвижение на Харьковском и Славянском направлениях.

Также OBOZ.UA сообщал, на Покровском направлении группа пилотов БПЛА РУБпАК "Мираж" сводной стрелковой бригады Воздушных сил ВСУ пленила российскую диверсионно-разведывательную группу. Защитники неба выполняли спланированное задание по разведке вражеских позиций в Донецкой области, однако неожиданно были атакованы российскими захватчиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!