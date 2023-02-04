"Готовы использовать все виды оружия": Медведев устроил истерику и пригрозил "возмездием" за удары ВСУ по Крыму и России
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев взорвался в очередной истерике с угрозами применения против Украины "всех видов оружия". Также он "напугал", что в случае ударов по временно оккупированному Крыму "никаких переговоров не будет".
По словам Медведева, РФ готова будет нанесли "удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории". Об этом одиозный политик заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.
Медведев выдал, что нанесение ударов по Крыму не вынудит Россию на переговоры с Украиной. При этом ссылаясь на угрозы диктатора Владимира Путина, зампред Совбеза РФ заявил, что "ответ может быть любым".
Также неадекват заявил, что страна-террорист Россия не ставит перед собой никаких ограничений в видах оружия. По его словам, в зависимости от "характера угроз" РФ готова применять все виды оружия.
Кроме того, он в очередной раз повторил ядерную риторику кремлевского диктатора, мол, "в соответствии с доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания", Россия будет использовать любое оружие, включая ядерное.
Напомним, Соединенные Штаты Америки 3 февраля объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км.
После этого в Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины самостоятельно принимают решения насчет операций по освобождению своих территорий от российских оккупантов. То же самое касается предоставленных США дальнобойных ракет GLSDB – Украине решать, как применять это вооружение.
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на объявление очередного пакета военной помощи Украине от США, в который вошли "крылатые бомбы" GLSDB, противотанковые ракеты Javelin и ракеты большой дальности для HIMARS. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков напомнил угрозу президента РФ Владимира Путина в Волгограде странам Запада.
Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это.
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