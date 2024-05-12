Готовы ли оккупанты к наступлению на юге: Плетенчук прояснил ситуацию

Активизация наступательных действий оккупантов в Харьковской области никоим образом не повлияла на ситуацию на южном фронте. В море ситуация остается стабильной, враг практически не выводит свои ракетоносители на боевое дежурство.

Не фиксируется значительных изменений в характере и интенсивности боевых действий на суше, а признаков формирования наступательных группировок в южной части нашего государства разведка не фиксирует. О ситуации рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"На самом деле у нас ситуация в глобальном контексте остается неизменной. Признаки формирования наступательных группировок у нас так же незаметны, как и резкие изменения в состоянии и положении врага, характере его действий. В акватории Черного моря ситуация тоже остается стабильной, кораблей, а тем более носителей крылатых ракет в море не наблюдается. Они находятся в пунктах базирования", – подчеркнул он.

В то же время Плетенчук прокомментировал предположение, что силы для наступления в Харьковской области россияне перебросили с юга.

"Как они переформатируют свои подразделения, неважно. У них есть приоритетные направления. Это Донбасс. На нашем направлении они ведут боевые действия не в таком, конечно, темпе, но, тем не менее, это противостояние продолжается круглосуточно. Сегодня утром все эти штурмы возобновились. Единственное, где не было, это на Херсонском направлении. Но сравнивать эти направления я бы не стал", – отметил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Напомним, ранее о ходе событий в Харьковской области по состоянию на 12 мая рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он признал, что обстановка в Харьковской области существенно обострилась, и добавил, что ситуация очень динамично меняется.

По словам Сырского, продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Также российские войска продолжают атаковать украинские подразделения по нескольким направлениям с целью продвижения в глубь территории нашего государства.