'Готовы полностью идти и резать фланги': Пригожин испугал россиян будущим контрнаступлением ВСУ и намекнул на измену внутри России

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "вычислил", когда начнется контрнаступление ВСУ и заявил о "измене внутри РФ". Он устроил настоящую истерику из-за того, что украинские бойцы вот-вот пойдут в наступление, а его наемникам нечем воевать и их никто не прикрывает.

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Об этом военный преступник заявил в очередном аудиоролике, опубликованном в соцсетях прессслужбой Пригожина.

По убеждению "повара Путина", контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая, когда закончатся дожди и просохнет земля.

Он заявил, что вооруженные силы Украины готовы идти в наступление и резать фланги российской армии, которые, по словам Пригожина, никто не прикрывает.

"Сейчас идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю нужно для того, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ будут готовы двигаться. Будут ли они это делать 9 мая, чтобы "испортить праздник"? Может, да. Может, нет. Это только у нас, в России, принято все делать по праздникам, на 8 марта и 9 мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал", – заявил Пригожин.

Он уже "классически" обвинил Минобороны РФ во лжи, заявив, что все разговоры о прикрытии флангов "вагнеровцев" – это "полный бред". Пригожин также посетовал, что ни его ЧВК, ни регулярной армии РФ не дают боеприпасов. Он назвал это решением "преступного командования".

"В Бахмуте идет кровавая битва, снарядов нам не дают. Те отбросы, которые принимают такое решение, должны ответить, поскольку погибает в пять раз больше из-за того, что нет снарядов, нам нечем уничтожать артиллерию противника", – заявил Пригожин.

Он также заявил, о "измене внутри Российской Федерации".

"Вывод: наступление украинцев неизбежно, идет измена внутри Российской Федерации, нам не дают выстраивать оборону и наступать дальше", – подчеркнул Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим боевикам не брать пленных. Он заявил, что отныне "вагнеровцы" будут "уничтожать всех".