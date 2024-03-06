'Говорил, что тяжело, но держался': в боях Донецкой области погиб отец двоих детей из Ривне. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, на фронте погиб житель Ривне Вадим Крикливый. В ряды Вооруженных сил Украины он встал с апреля 2023 года.

У воина остались двое детей, а также мама, у которой он был единственным сыном. О потере сообщило местное издание ЧаРівне.

Жители Ривне 6 марта прощаются со своим земляком – воином ВСУ Вадимом Крикливым. Он встал на защиту Украины около года назад, не имея никакого опыта военной службы – и все это время сдерживал захватчиков в Донецкой области.

Издание рассказывает, что родился будущий воин 9 сентября 1984 года в городе Ривне. Окончив 9 классов в одной из городских школ, Вадим Крикливый продолжил обучение в Ривненском техническом профессиональном колледже НУВХП, где овладел профессией сантехника.

До полномасштабного вторжения России Вадим работал на строительстве в родном городе и в Киеве.

"Вадим не был женат, но у него двое детей — сын и дочь, которым уже 19 и 18 лет. Он постоянно поддерживал связь с ними, часто общался. А когда началось полномасштабное вторжение, Вадим не мог долго оставаться в стороне, хотя никакого опыта военной службы не было. Поэтому в апреле 2023 года подписал контракт с ВСУ и пошел защищать страну", – рассказала журналистам мама Вадима Лариса.

Для матери Вадим был единственным сыном и надежной опорой: глава семьи давно умер.

"Он был хорошим сыном, как ребенок – всегда был рядом, помогал мне. Добрый, сдержанный, настоящий", – рассказала о сыне женщина.

Мать воина признается: за время, пока сын воевал, редко слышала от него рассказы об ужасах войны. Вадим предпочитал не волновать ее излишней откровенностью.

"Он служил на Донетчине все это время. Говорил, что тяжело, но он держался. Он знал, ради чего он терпит все это", – отметила Лариса.

Свой последний бой Вадим Крикливый принял 10 февраля. Он умер от смертельных ранений, попав под артиллерийский обстрел врага.

Герою отныне и навсегда останется 39 лет.

Прощание с Вадимом Крикливым начнется 6 марта в 10.00 на площади Независимости в Ривне. Вечный покой он найдет на городском кладбище "Новое".

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни Роман Литвин. На фронте молодой воин пробыл менее двух месяцев. У Героя остался маленький сын.

Также сообщалось, что на фронте погиб воин с Прикарпатья. Василий Фенин с позывным "Джавелин" принял свое последнее сражение на Лиманском направлении. На передовой Василий находился с декабря 2022, защищал, в частности, Угледар и Авдеевку.