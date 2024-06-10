Говорил, что злоупотребляет алкоголем: на Хмельнитчине мужчина придумал, как уклониться от мобилизации, и поплатился

В Хмельницкой области на год испытательного срока осудили мужчину, который больше года уклонялся от мобилизации. В воинских частях он рассказывал, что хочет служить, но его якобы не берут туда из-за "злоупотребления алкоголем и плохого здоровья".

Судьи этому частично поверили, а еще учли и то, что военнообязанный имеет старую мать. Приговор вынес Изяславский райсуд, передает ТСН.ua.

Согласно его данным, жителя Хмельнитчины в прошлом году признали пригодным к военной службе. Он получил повестку и должен был 1 марта 2023 года прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но более года уклонялся от мобилизации.

Во время рассмотрения дела в суде мужчина признал свою вину, но оправдывался, мол, думал, что в тот день за ним "должны были приехать работники ТЦК". Также добавил, что он хотел добровольно мобилизоваться, но ни одна воинская часть его не брала на службу.

По словам работника ТЦК, этого военнообязанного возили в пять разных боевых частей, однако там он "постоянно жаловался на свое состояние здоровья, рассказывал, что на его содержании находится пожилая мать, говорил о своей зависимости от алкогольных напитков".

Суд учел, что у мужчины есть мать 1940 года рождения, и то, что он действительно добровольно согласился на мобилизацию, "но воинские части отказывались брать на службу". Украинца признали виновным по статье 336 УК и осудили за уклонение от мобилизации к одному году испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина впервые получил максимальное наказание за уклонение от мобилизации. Это уроженец Донецка, который проигнорировал боевую повестку, "прикрывшись" родственниками.

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