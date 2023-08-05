Говорили, что это невозможно: сеть растрогала история раненого бойца, госпитализированного с четвероногой подругой

Раненый воин 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Вооруженных сил Украины лечится в госпитале вместе с четверолапой подругой. Овчарка Пуля побывала с Андреем в самых горячих точках фронта, а теперь благодаря ей он быстро идет на поправку.

Видео дня

Историю защитника рассказали украинские фотографы Константин и Влада Либеровы. Как говорится в сообщении на их Instagram-странице, когда Андрей получил ранение, ему было очень важно, чтобы его любимица была рядом.

"Тогда все говорили Андрею, что это невозможно: никто не госпитализирует его с животным, еще и таким крупным. Однако в Днепре нашелся госпиталь, который принял воина вместе с собакой", – рассказали Либеровы.

Врач военного говорит, что именно благодаря Пуле герой быстро идет на поправку, и соседям по палате, также военным, компания овчарки пошла на пользу.

"Эта история, на наш взгляд, достаточно показательна. Там, где врачи могли просто отказать и даже не напрягать себе головы, они просто по-человечески пошли навстречу и это дало результат", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воины 77-й бригады ДШВ ВСУ рассказали, как собака Жужа спасала их от голода на передовой. Животное оказалось на позиции десантников и стало поставщиком пищи в самое сложное время.

– Украинские пограничники опубликовали видео с четырехлапым подкреплением. Щенки родились прямо на фронте.

– Воины ГПСУ сняли милое видео со своих позиций под Угледаром, показав украинцам полевого хомяка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!