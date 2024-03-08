Говорили о потребностях ВСУ: Сырский и Умеров встретились с главой Минобороны Британии и адмиралом Радакиным

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретились в Киеве с главой минобороны Британии Грантом Шаппсом и начальником Штаба обороны страны Тони Радакиным. Основной темой их переговоров стали потребности сил обороны Украины.

Об этом Умеров рассказал на своей странице в Facebook. Встреча состоялась в четверг, 7 марта. По словам министра, он вместе с коллегами обсудил первоочередные потребности Вооруженных сил, которые более двух лет борются на фронте с российскими оккупантами.

Умеров отметил, что ракеты Storm Shadow, полученные Украиной от Великобритании, изменили ситуацию на поле боя.

"Я чрезвычайно благодарен Великобритании за всестороннюю поддержку, в частности, за поставки ракет Storm Shadow, которые действительно меняют ситуацию на поле боя. Великобритания постоянно убеждает свободный мир делать правильные вещи. Вместе мы доказываем, что демократия может победить автократию", – сказано в сообщении.

Сырский со своей стороны отметил, что проинформировал коллег о ситуации на передовой в Украине и последних действиях врага.

"Обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины. Проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага. Благодарен Великобритании за всестороннюю поддержку нашего государства и Вооруженных Сил Украины", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания объявила о выделении Украине помощи в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около 416 млн долларов), чтобы обеспечить ВСУ дронами в течение 2024 года. Финансирование обеспечит нашей стране более 10 тыс. БПЛА, большинство из которых – FPV-дроны, а также 1000 БПЛА, которые были исследованы и разработаны в Великобритании и разведывательные и морские дроны.

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