Говорит, что ни в кого не стрелял: оккупант из Кабардино-Балкарии рассказал, как оказался на войне против Украины и попал в плен. Видео

Юноша из Кабардино-Балкарии, 22-летний Даниял Жабоев из Нальчика уже больше года находится в плену в Украине и, по его словам, даже не рассчитывает на обмен, потому что "не нужен Москве". Правда, он не знает, есть ли смысл возвращаться на родину – Даниял является контрактником и он уверен, что после возвращения его снова, против его воли, отправят на войну.

Даниял – один из немногих военных российской армии захватчиков, подписавших контракт до 2022 года и оставшихся в живых. Он сам рассказал, как оказался на войне против Украины и как попал в плен.

Как парень попал в Украину

Даниял сам пошел в армию, когда ему исполнился соответствующий возраст, подписал контракт еще в 2021 году, служил в 69-й мотострелковой дивизии (ранее 138-я бригада). В Украине находится с 24 февраля 2022 года, был среди оккупантов на Харьковском направлении.

Правда, по его словам, он "ни в кого не стрелял и никого не взрывал, не управлял дронами" – был механиком-водителем группы эвакуации и "только спасал жизни". То есть, перевозил раненых захватчиков.

Как Даниял попал в плен

Командир отправил его в безнадежную попытку прорыва к Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области. Там Даниял был ранен и попал в плен.

Как он рассказывает, украинские защитники расстреляли всю колонну техники оккупантов, в том числе и "мотолыгу", на которой был Даниял. Юноша получил ранение в ногу, нашел "какой-то подвал", где и спрятался. В подвале он прятался шесть суток, без еды и воды (были только "испорченные компоты"), а когда увидел украинцев – сразу сдался в плен.

Вернется ли юноша в ряды оккупантов

Мать разыскала юношу благодаря украинскому проекту "Хочу найти", получила видео-подтверждение его плена и смогла ему позвонить. Именно она требует его возвращения домой в рамках обмена. Женщина надеется, что с помощью юристов и адвокатов спасет сына от повторной отправки на фронт после возвращения в Россию.

Сам Даниял в этом сомневается.

Однако он и не рассчитывает на обмен. В плену Даниял больше года, и говорит, что Россия не спешит забирать кавказцев и других представителей национальных меньшинств, потому что они "не нужны Москве".

Жизнь в плену

Для россиян такие как Даниял – по его собственному признанию – "чурки" и "второй сорт". В то же время парень отмечает огромный контраст в отношении представителей других национальностей в российском обществе и в украинском плену.

"У нас здесь были два афроамериканца. Их никто ни "неграми", ни "черными" даже не называл. Такого вообще не было", – говорит он.

Среди пленных действительно растет количество иностранцев. Напомним, что недавно бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады взяли в плен кубинца, который также добровольно подписал контракт с российской армией.

Как сообщал OBOZ.UA, в 57-й отдельной мотопехотной бригаде им. кошевого атамана Костя Гордиенко взяли в плен кенийца, который поехал в Россию как турист, а оказался на так называемой СВО. Этот иностранец не ждал украинцев, а сам сбежал из российской армии. Кстати, на родине он занимался легкой атлетикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!