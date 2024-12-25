Говорят, что горела котельная: в Тамбовской области пожаловались на атаку БпЛА. Видео
Утром 25 декабря в Тамбовской области России были прилеты. Беспилотники атаковали территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское.
Там загорелась котельная, сообщил проект ASTRA со ссылкой на источники. По его данным, "бавовну" вызвали четыре БпЛА.
Видео, снятое камерой наблюдения, подтверждает по меньшей мере один прилет.
Пострадавших в результате ударов нет.
В минобороны государства-агрессора утром в среду, 25 декабря, отчитались о сбивании трех беспилотников в регионе. В правительстве области признали факт пожара (мол, "очаги возгорания были оперативно ликвидированы").
В сети также есть информация о повреждении АО "Мичуринский завод "Прогресс", связанного с ВПК оккупантов. Это предприятие "выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов".
Добавим: пригород Мичуринска Тамбовской области беспилотники уже атаковали. Взрывы фиксировались в октябре 2024 года.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в городе Льгов Курской области России Силы обороны Украины утром 25 декабря поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ РФ. Враг разместил его в покинутом здании; атаку позже подтвердили в СтратКоме ВСУ.
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