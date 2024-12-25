Говорят, что горела котельная: в Тамбовской области пожаловались на атаку БпЛА. Видео

Утром 25 декабря в Тамбовской области России были прилеты. Беспилотники атаковали территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское.

Видео дня

Там загорелась котельная, сообщил проект ASTRA со ссылкой на источники. По его данным, "бавовну" вызвали четыре БпЛА.

Видео, снятое камерой наблюдения, подтверждает по меньшей мере один прилет.

Пострадавших в результате ударов нет.

В минобороны государства-агрессора утром в среду, 25 декабря, отчитались о сбивании трех беспилотников в регионе. В правительстве области признали факт пожара (мол, "очаги возгорания были оперативно ликвидированы").

В сети также есть информация о повреждении АО "Мичуринский завод "Прогресс", связанного с ВПК оккупантов. Это предприятие "выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов".

Добавим: пригород Мичуринска Тамбовской области беспилотники уже атаковали. Взрывы фиксировались в октябре 2024 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в городе Льгов Курской области России Силы обороны Украины утром 25 декабря поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ РФ. Враг разместил его в покинутом здании; атаку позже подтвердили в СтратКоме ВСУ.

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