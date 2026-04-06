Говорят о 'технической неисправности': в РФ подтвердили, что в авиакатастрофе в Крыму погиб генерал-лейтенант авиации Северного флота

Российские власти официально подтвердили гибель генерал-лейтенанта Александра Отрощенко в результате авиакатастрофы в оккупированном Крыму. Он находился на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился 31 марта.

Вместе с ним погибли все члены экипажа и пассажиры –всего 29 человек. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на заявления высокопоставленных чиновников.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что среди погибших в катастрофе были военнослужащие Северного флота России, включая командующего авиационного корпуса Отрощенко. Он добавил, что лично встречался с генералом за несколько дней до трагедии.

Авиакатастрофа произошла вечером 31 марта самолет Ан-26 исчез с радаров во время полета над территорией оккупированного Крыма. На следующий день российские медиа сообщили о падении воздушного судна. Известно, что самолет столкнулся со скалой.

На борту находились 7 членов экипажа и 22 пассажира, все они погибли. Российская сторона среди возможных причин катастрофы называет техническую неисправность.

Александр Отрощенко был высокопоставленным военным летчиком РФ. В разные годы он командовал морской авиацией Черноморского и Северного флотов, а также возглавлял 45-ю армию ВВС и ПВО Северного флота.

