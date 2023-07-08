'Гранит, отставить огонь!' Оккупанты случайно разнесли собственные позиции на фронте: истерику захватчиков в радиоэфире слили в сеть

В сеть попала запись радиоперехвата, на которой зафиксирована истерика российских оккупантов, попавших под "дружественный" артудар на одном из участков фронта. Россияне, не подбирая слов, требовали от "побратимов" прекратить огонь, объясняя, что снаряды ложатся прямо на их позиции, а затем начали угрожать своим артиллеристам расправой.

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Соответствующую запись опубликовали в Twitter-аккаунте Apocalypto. Отмечается, что инцидент произошел на Ореховском направлении фронта (чтобы прослушать запись, доскролльте до конца новости).

"С нашей стороны по нам е@ашат! Ты уничтожил часть передка, бл@ть", – кричал оккупант на записи.

"Гранит, отставить!.. Отставить, бл*!.. По нас еб*шат, пид*расы!.. Гранит, отставить! Как принял? Отставить арту!.. Куда вы нах* еб*шите?.. Я Рембо, подтверждаю – по нам, бл*. Гранит, отставить огонь. Байкал, отставить огонь. По нашим, по нашим бьют... Гранит, ты, су*а, слышишь? У нас никого не осталось, бл*!. Ну да, с нашей стороны прилетело, прям четко… Гранит, Гранит, отставить огонь… По нашим попадают… Гранит, отставить огонь, я Рембо… Гранит, я вас всех уничтожу, бл*! Гранит, я Рембо. Передают, ты уничтожил часть передка, бл*…Них*я не работает, никто не слышит ", – наконец констатировали оккупанты.

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